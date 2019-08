Je imel župnik res ljubico?

Lidija Turk Klemenčič je vztrajala, da želi pred kamero, ker je zgodba, pravi, popolnoma drugačna. Pravi namreč, da sta imela z župnikom več kot tri leta razmerje, pokazala nam je tudi ljubezenska pisma in sporočila, za katera trdi, da jih je prejela od župnika. Gre za različno pisavo in s preveč slovničnimi napakami za župnika, odgovarjajo na župništvu. Policisti pa so ji medtem izdali tudi plačilni nalog.

Pogovor z Lidijo Turk Klemenčič v oddaji Svet ob 18. uri.