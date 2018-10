Je skrivnostni moški na dražbi Banksy?

Potem ko je skrivnostni britanski ulični umetnik in aktivist Banksy javnost šokiral s tem, ko je na dražbi v Londonu poskrbel za samouničenje enega svojih najbolj znanih del – slike deklice z rdečim balonom –, so se pojavila ugibanja o tem, ali je bil avtor, ki tako spretno prikriva svojo identiteto, morda tam, med množico ljudi na licu mesta. In če ne, kdo je potem sprožil mehanizem?

Kot smo že poročali, je slika le trenutek zatem, ko so zanjo iztržili rekordnih 1,2 milijona evrov in je udarilo kladivce, spolzela skozi spodnji rob okvirja in se razrezala na trakove.