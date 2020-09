Koalicija še brez odločitve o usodi kmetijske ministrice

Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je pod lupo protikorupcijske komisije zaradi promocijskega spota in nerazjasnjenega plačila nočitve tako na Krasu kot v Izoli. Stranka DeSUS je namreč prepričljivo potrdila zahtevo poslancev in začasnega zastopnika Tomaža Gantarja, naj premier Pivčevo razreši, kljub temu pa ona še vedno želi ostati ministrica. Prvaki koalicijskih strank so na kosilu pri premierju Janši razpravljali o končni usodi ministrice, ki pa še vedno ni povsem jasna, saj so se v Janševem kabinetu zavili v molk. Več bo znanega v torek.