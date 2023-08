Je koronavirus spet na pohodu?

Potem ko se je več pripadnikov štaba Civilne zaščite za Notranjsko okužilo s koronavirusom, zaradi česar je bilo delo štaba nekoliko ohromljeno, danes sporočajo, da novih okužb ne beležijo. "Prav izkušnje iz covidnih časov so pripomogle k temu, da smo virus omejili," je dejal poveljnik notranjskega štaba Sandi Curk. So pa zaradi porasta okužb že prepovedali obiske na kardiološkem oddelku celjske bolnišnice, enak ukrep velja tudi za center za geriatrično medicino v okviru ljubljanskega kliničnega centra, ki se nahaja v Bolnišnici dr. Petra Držaja. Število obolelih po svetu je sicer v zadnjem mesecu naraslo za kar 80 odstotkov, na pohodu pa je tudi nova različica, ki se najbolj širi v ZDA in Veliki Britaniji.