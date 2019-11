Malenić kljub očitkom ne namerava odstopiti

Potem ko so direktorja koprskega stanovanjskega sklada Gorana Malenića pijanega za volanom ustavili policisti, je po spletu zaokrožil še posnetek povezan z alkoholom in zabavo. Koprski župan je zahteval njegov odstop, a se je zgodba zapletla. Malenič trdi, da se ga hočejo znebiti, ker je bilo njegovo mesto obljubljeno nekomu drugemu, on pa je na svoj mandat nastopil pod prejšnjim županom.