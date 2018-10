Je Merklova napovedla konec svoje 18-letne 'vladavine' na čelu CDU?

Nemška kanclerka Angela Merkel se je po 18 letih pripravljena odpovedati vodenju stranke CDU. Kljub temu namerava ostati na čelu vlade. Merklova je doslej sicer vztrajala, da gresta predsedovanje stranki in kanclerstvo z roko v roki, številni mediji pa že špekulirajo, da bi to lahko morda pomenilo konec njene vlade in predčasne volitve.

Nemška kanclerka Angela Merkel je po hudih izgubah svoje Krščansko-demokratske unije (CDU) na nedeljskih volitvah v zvezni deželi Hessen napovedala, da se je pripravljena odpovedati vodenju stranke. Kot je po poročanju BBC-ja sporočila članom stranke, tako decembra na strankarskem kongresu ne namerava vnovič kandidirati za predsednico stranke. Kljub temu želi in namerava ostati na čelu vlade do konca mandata, navajajo nemški lokalni mediji. Po koncu tega mandata pa ne bo več kandidirala v nemški parlament in se ne bo potegovala za funkcije v Bruslju. Bi pomenil njen odstop tudi predčasne volitve? FOTO: AP Merklova je s temi napovedmi danes seznanila vodstvo stranke na zasednju predsedstva CDU, so sporočili viri v CDU. Nemška kanclerka je na sestanku vodstva CDU, ki je razpravljal o velikem padcu podpore konservativnemu bloku na nedeljskih deželnih volitvah v Hessnu in pred štirinajstimi dnevi na Bavarskem, dejala, da želi ostati kanclerka do konca tega mandata leta 2021. O njenem nasledstvu na čelu CDU bi lahko odločili že na strankinem kongresu, ki bo v začetku decembra v Hamburgu. Za položaj predsednika stranke namerava kandidirati nekdanji vodja skupne poslanske skupine CDU in bavarske Krščansko-socialne unije (CSU) v bundestagu Friedrich Merz, nekdanji rival Merklove, ki pa se je v zadnjih letih umaknil iz aktivne politike, pravijo viri blizu Merza. Nemški Bild pa medtem navaja, da naj bi se za položaj predsednika stranke potegovala tudi dosedanji minister za zdravje Jens Spahn in generalna sekretarka CDU Annegret Kramp-Karrenbauer. Pomeni to predčasne volitve? Merklova je na čelu CDU od leta 2000, kanclerka pa je od novembra 2005. Doslej je vztrajala, da sodita vodenje stranke in vlade v roke enega človeka. Številni mediji zato že ugibajo, ali bi to lahko pomenilo, da njena vlada ne bo dočakala leta 2021, hkrati pa špekulirajo, da bi lahko bile predčasne volitve že v začetku prihodnjega leta. CDU je na nedeljskih volitvah v Hessnu doživela hud poraz, podprlo jo je 27 odstotkov volivcev. Stranka je sicer ohranila prvo mesto, a izgubila približno 11 odstotnih točk podpore in tako doživela najslabši volilni rezultat po letu 1966. Po volitvah na Bavarskem pred štirinajstimi dnevi so bile volitve v Hessnu že drugi poraz za konservativni tabor v zelo kratkem času. Slab volilni rezultat pa je nedvomno vplival tudi na trdnost vladne koalicije.