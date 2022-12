Je namestitev prikritih sledilnih naprav na tovornjakih upravičena?

Bodo dacarji po novem na tovornjake prikrito nameščali sledilne naprave? Vlada jih je namreč predlagala za primere, kjer finančni inšpektorji sumijo na hujše kršitve davčnih predpisov. V sodelovanju z mednarodnimi organi so ti v letih 2021 in 2022 zasegli več kot 86.000 kilogramov tobaka namenjenega prodaji na črno. Skupna vrednost trošarin in DDV-ja, za katere bi bila država v primeru take prodaje prikrajšana, presega 11,5 milijona evrov. So torej prikrite sledilne naprave pri tem upravičene?