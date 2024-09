Je novela zakona o zdravstveni dejavnosti škodljiva?

V Združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov so zgroženi nad predlogom novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo je minuli teden predstavila ministrica za zdravje. Prepričani so, da jih postavlja v položaj tretjerazrednih državljanov, saj da jim med drugim predpisuje prisilno delo v javnih zavodih izven rednega delovnega časa pod pogoji, ki jih postavlja država. Na to, da je ogrožen cel maksilofacialni oddelek v naši največji bolnišnici, je že pred tem opozoril predstojnik tega oddelka Tadej Dovšak, češ da se bodo kirurgi raje odločali za odhod v zasebni sektor, kjer lahko plače dosegajo večkratnik tistih v javnem sektorju. Kdo bi v tem primeru operiral hude poškodbe obraza, pa raka ustne votline, razvojne nepravilnosti? Opozorila, ki prihajajo iz zdravstva, so torej zelo konkretna, kako pa nanje odgovarja ministrica?