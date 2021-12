V lovski opazovalnici na Travni gori pri Sodražici je 60-letni lovec Igor Štupica ob poznih večernih urah skozi objektiv svoje infrardeče kamere posnel nekaj, česar ni videl še nikoli v življenju: "Zdelo se mi je kot lebdeč krožnik. Po posnetku sem smatral, da je bilo ravno roliko široko kot ena veja, to je ene 70 ali 80 centimetrov."

Štupica je gledal skozi objektiv kamere z razdalje 30 metrov. Predmet se je nato nenadoma približal preži in lebdel štiri metre nad tlemi. "Tisto je stalo ene pet do sedem sekund, potem pa je šlo počasi nazaj na teren, kjer sem ga prvič zagledal. In potem je lebdelo na višini visoke preže, kot da nekaj sondira," je neverjetni dogodek opisal Štupica.

Štupica je posnel slabi dve minuti nenavadnega pojava. Ko pa je kamero umaknil s predmeta, ga s prostim očesom ni več videl. "Ko sem vzel baterijo iz žepa in posvetil v smeri, kjer je ta stvar bila, je nisem videl. Z baterijo ne. Baterijo ugasnem, še enkrat pogledam čez puško in ta stvar je še zmeraj tam lebdela."

Lovec je posnetek predmeta pokazal tudi policiji, kjer so menili, da bi lahko šlo za policijski ali vojaški dron. Posnetek neznanega pojava smo pokazali tudi astronomu Maticu Smrekarju, ki je do pojava skeptičen: "Zgleda nenavadno okroglo, zgleda kot da se premika po nebu. Velika verjetnost je, da je to nekaj čisto zemeljskega. Lahko bi šlo za defekt v kameri, odsev neke luči v lečah kamere, mogoče celo lune nekje na nebu."

Kaj točno se je pokazalo v objektivu infrardeče kamere, tako še vedno ni povsem jasno.