Je permisivna vzgoja kriva za nasilno vedenje otrok?

Velikokrat je vzrok določenih vedenj otroka tudi vzgoja staršev v ranem otroštvu in mladostništvu. Kdaj otroku postaviti meje, ga kaznovati za nekaj, kar je naredil narobe? Ter mu na drugi strani puščati dovolj svobode in zaupanja? Permisivna vzgoja namreč uči prav to, da otroku puščaš vso svobodo in ga učiš skozi dovoljenje in pohvale. Pa je to res dobra izbira? Vedno več je medvrstniškega nasilja, ki se na žalost prevečkrat konča z najhujšim scenarijem, torej samomorom. Kako preprečiti takšne odklone, kaj bi morale narediti izobraževalne institucije, starši, da ne bi prihajalo do še večjih konfliktov?

