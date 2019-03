Je podjetnik neupravičeno zaračunaval dodatne storitve?

Kaj je res in kaj ne? Na nas se je obrnilo več malih podjetnikov, ki se počutijo ogoljufane. Po klicu iz podjetja, s katerim upravlja Boris Gole, so zakupili oglasni prostor, za kar jim je bilo obljubljeno, da eno plačilo zadostuje za doživljenjsko oglaševanje. No, potem pa so začele prihajati nove položnice za nove storitve.

Pogovarjali smo se tudi s podjetnikom, na katerega letijo očitki. Je ogorčen, da je v Sloveniji toliko nepoštenih ljudi, ki hočejo zgolj očrniti njegovo dobro ime, da sam sodeluje s številnimi znanimi podjetji. Pa res? Več pa nocoj v oddaji Svet na Kanalu A ob 18. uri.