Je poklic čistilke spregledan in podcenjen?

Ko vstopite v zdravstveni dom, šolo ali denimo trgovino, vam je čistoča verjetno nekaj povsem samoumevnega. Kolikokrat pa pomislite na to, da za vsemi čistimi površinami stoji človek? Prejšnji teden smo med spregledanimi ženskami, kot smo poimenovali te prispevke, bolje spoznali poklic dostavljalke hrane, tokrat vam predstavimo še en spregledan, a nepogrešljiv poklic, poklic čistilke. Obiskali smo nasmejano in energično 60-letno Branko Leš, ki je zadnjih pet let zaposlena v Snagi Maribor. Svoje delo sicer rada opravlja, a opaža, da je delo čistilke nemalokrat spregledano in podcenjeno.