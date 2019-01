Vse meso ni vredno svojega denarja

Nova mesna afera razburja na Poljskem. In še preden zamahnete z roko, da se nas to ne tiče, žal se nas. Poljska je ena od večjih izvoznic mesa v Evropi. Pod krinko se je v eno od klavnic odpravil novinar. Njegova naloga je bila meso bolne krave spraviti v tako stanje, da je izgledalo zdravo. Veterinarji so gledali čez prste in meso krav z ognojki in tumorji je odšlo v obtok. Kaj pravijo na naši upravi za varno hrano?