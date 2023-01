Sojenje za dvojni umor: je pomočnik med rubljenjem postopal agresivno?

Pred sodnico je znova sedel domnevni dvojni morilec, 66-letni Branko Krklec iz Škofije v Šmarju pri Jelšah, ki naj bi v izogib rubljenju avtomobila pred letom dni ustrelil najprej pomočnika sodnega izvršitelja, potem pa še zapisnikarico. Ob forenzičnem izvedencu in kriminalistki so na sodišču ponovno zaslišali sodnega izvršitelja, ki je pravzaprav oče ubitega in brat ubite. S podrobnim izpraševanjem so predvsem želeli razčistiti, ali sta pokojna odvzem avtomobila res izvajala po zakonitem sklepu sodišča, pa tudi, ali obstaja možnost, da je pomočnik ob postopku rubljenja postopal agresivno.