Je progresivna stran Woke le orodje britanskega protiterorističnega programa?

Cilj programa je izobraževanje javnost o tveganjih ekstremizma, služi pa tudi za prepoznavanje posameznikov, ki bi potencialno lahko postali teroristi. Britansko notranje ministrstvo ugotovitev Middle East Eye ni želelo neposredno komentirati. "Zavezani smo k uporabi vseh orodij, ki so na voljo za boj proti teroristični grožnji v Veliki Britaniji," so povedali za CNN in dodali, da komercialnih pogodb ne želijo komentirati.

Woke se v opisu na Facebook strani predstavlja kot politično progresivna medijska oz. novičarska platforma, katere ime izhaja iz ameriškega slenga in pomeni stanje družbene ter zgodovinske zavednosti. Cilj Wokea je vključiti ljudi "v kritične razprave o identiteti, tradiciji in reformi muslimanov, da bi zagotovili pozitivno podobo o tem, kaj pomeni biti musliman danes". Stran objavlja navdihujoče citate, poziva k razpravam o veganstvu, lažnih novicah in sodobnem zmenkarjenju. A novičarska spletna stran Middle East Eye, ki je preiskovala Woke, trdi, da je bila stran vzpostavljena kot del protiterorističnega programa Prevent, ki sta ga zagnala britanska vlada in notranje ministrstvo.

Kot piše Middle East Eye za objavami na strani Woke stoji agencija Breakthrough Media. Kot navaja CNN, se je agencija medtem preimenovala v Zinc Network, prenehala sodelovati z notranjimi ministrstvom pred štirimi meseci in je sedaj v lasti oglaševalske agencije M&C Saatchi. Ta prav tako ne želi neposredno odgovoriti na vprašanje, ali ustvarja vsebine za stran Woke, so pa povedali, da so "neizmerno ponosni na delo, ki ga opravljajo za svoje stranke". Kot so povedali, je gonilna sila oglaševalske agencije spodbujanje pozitivnih družbenih sprememb in reševanje odprtih svetovnih vprašanj.

Kontroverzni program

Britansko notranje ministrstvo pojasnjuje, da program Prevent ne cilja specifičnih demografskih skupin, pač pa se osredotoča na "vse oblike terorizma, vključno z islamskim in skrajno desnim". Program se je sicer soočal s številnimi kritikami, ki mu očitajo, da spodbuja diskriminacijo muslimanov in ustvarja atmosfero nezaupanja v islamskih skupnostih.

Cilj programa Prevent je sicer uradno preprečevanje širjenja terorizma in omejevanje podpore ekstremističnim dejanjem in ideologijam. "Prizadevamo si tudi, da zaustavitev radikalizacije preko interneta," stoji v opisu programa. Poleg tega, Prevent nalaga delavcem v javnem sektorju, tudi v bolnišnicah in šolah, da prijavijo posameznike, ki bi se lahko radikalizirali. Ob prijavi nato policija odloči, ali bo osebo napotena v Preventov program, kjer je deležna mentorstva in svetovanja.