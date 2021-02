Je razkritje Messijevih zaslužkov dokončno zapečatilo njegov odhod iz Barcelone?

Šestkratni dobitnik zlate žoge in eden najboljših nogometašev vseh časov Lionel Messi bo po koncu letošnje sezone očitno zamenjal klub. Večina navijačev Barcelone je namreč prepričana, da po objavi Messijevih astronomskih zaslužkov med igralcem in klubom pravega zaupanja ni več. So pa v Španiji naredili nove izračune in prišli do zaključkov, da kljub 555 milijonom, ki jih v štirih letih od Barcelone prejme Messi, izjemni Argentinec še vedno precej več prinese v klubsko blagajno. Ko bo odšel, pa bodo tisti, ki so v klubu zadolženi za finance, v velikih težavah.

