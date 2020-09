Je rešitev za krajšanje čakalnih vrst v zdravstvu javno financiranje vseh izvajalcev ?

Primer 36-letnice z razlitim slepičem, ki je na diagnozo in operacijo čakala kar devet dni, še vedno pretresa javnost. Odzval se je tudi minister za delo družino, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je dejal, da je prizadet, ko sliši takšne zgodbe, ter da rešitev za krajšanje čakalnih vrst v zdravstvu, da do takšnih in podobnih zgodb ne bi več prihajalo, vidi v možnosti javnega financiranja vseh izvajalcev. Kaj točno bi to pomenilo za uporabnike zdravstvenih storitev?