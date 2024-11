Je šlo šampinjonarstvo pri nas po gobe?

Slovenci obožujemo gobe. Surove, pečene, ocvrte, z jajcem, v kremni juhi, dušene v obari, vložene. Gobe imajo visoko vrednost antioksidantov, vitaminov in mineralov ter krepijo imunski sistem. A v naravi jih za vse preprosto ni dovolj, zato kupujemo gojene. Najbolj priljubljeni so šampinjoni, ki pa pridelovalcem, sploh slovenskim, povzročajo precej glavobola. Celo do te mere, da se z njihovim gojenjem pri nas ukvarja le še ena kmetija – gobarna Smuk iz Loga pri Brezovici. 18 ljudi, ki ne pozna praznikov in vikendov. Letno pridelajo 400 ton, a to ne zadovolji slovenskih potreb.