Je Slovenija korak bližje energetski neodvisnosti?

Nikakor ne pomeni, da je odločitev, da bomo JEK 2 imeli, dokončna. Je pomemben korak k temu, da bomo energetsko neodvisna država, pa tudi država, ki bo dosegla okoljske in podnebne cilje. "Predvidena doba obratovanja naj bi bila 60 let, saj bo jedrska elektrarna tretje generacije z najvišjimi standardi, upravljali pa jo bodo strokovnjaki, ki so med najboljšimi na svetu," smo poslušali ministra Jerneja Vrtovca. A na drugi strani so tudi pomisleki. Domači ekologi znova opozarjajo, da je Krško na potresno nevarnem območju, naše jedrske elektrarne pa si ne želijo niti Avstrijci.

