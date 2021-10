Je solzivec za policijske pse in konje škodljiv?

Lord Lucas je eden izmed ljubljanskih policijskih konjev, ki so bili na torkovih protestih. "Konji so bili po dogodku veterinarsko pregledani, brez prav vsakih posebnosti. Vsi konji, ki so bili udeleženi, so bili nepoškodovani in ni bilo zaznati bolezenskih stanj," je povedal komandir postaje konjeniške policije Janez Podobnik.

Tudi psi niso utrpeli nobenih poškodb, nadaljuje Podobnik, kljub temu, da so bili v bližini solzivca. A temu nasprotujejo v društvu Lajka, ki skrbi za zaščito živali. Psi naj bi težko dihali, se slinili in kazali znake stresa. "Teh psov niso zaščitili, noben jim ni spiral njihove sluznice, dihalnih poti, nihče jim ni pomagal," meni Jadranka Juras iz Društva za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka.

Ali ima policijski solzivec na pse res takšen učinek, vprašamo veterinarja Jožeta Vidica, ki je dolga leta sodeloval v policijski šoli za pse. "Skozi močan oblak dima solzivca sta šla vodnik in pes. Vodnik je opremljen z zaščitno masko, pes pa brez vsega, pri psu ni bilo nikakršnih posledic," pove Vidic.

Ostale skrbi društva Lajka so, kot opozarja Jurasova "uporaba CS plina, ker očitno je policija zelo dobro vedela, da bo uporabila CS plin, posamezno in v plinskih bombah ali kot naboje. Ravno tako so vedeli, da bodo vodni top uporabili z zmesjo tega istega plinskega sredstva in kljub temu, da so vedeli, da bodo to uporabili, so pripeljali policijske pse in konje.

A skrbi so popolnoma odveč, pojasni Podobnik. Vse službene živali so dobro izurjene, prav tako je živalski organizem drugačen od človeškega. "Naj povem iz lastnih izkušenj: ti psi niso trpeli. Psi so navajeni na takšne okoliščine, bili so s svojim vodnikom, s svojim človekom, ki mu zaupajo, ki ga imajo neizmerno radi in ko so bili ob njem, mislim, da tega ne bi mogli šteti za mučenje," še pojasnjuje Vidic.

Šlo je le za eno izmed številnih službenih akcij, za katere so psi dobro pripravljeni.