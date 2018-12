Je spet kriv išias? Opotekanje in 'petka' s Plenkovićem

Jean-Claude Juncker je poskrbel za 'dobro vzdušje' na še enem srečanju. Na večerji ob Forumu EU-Afrika je najprej majajoče stopil iz limuzine, se opotekal in zgrešil stopnico. Nato mu je zmanjkalo ravnotežja in se je naslonil na pomočnico, ob večerji pa objemal druge svetovne voditelje in se zabaval s Plenkovićem.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je na Forumu EU-Afrika, ki je sinoči potekal na Dunaju, poskrbel še za en 'pripetljaj'. Ko se je pripeljal na slavnostno večerjo, ki je potekala v španski jahalni šoli v dunajski palači Hofburg, je najprej majajoče stopil iz limuzine, se opotekal in celo zgrešil stopnico, poroča Daily Mail. Nato mu je očitno zmanjkalo ravnotežja in se je 'naslonil' na pomočnico, ki ga je spremljala. Ta ga je podprla s strani, medtem ko mu je nek moški podpiral ramena. 64-letni Juncker, čigar letni zaslužek se giblje okoli 300.000 evrov, si je nato le opomogel. Nekoliko kasneje, ob slavnostni večerji, pa je predsednik Evropske komisije, ponovno 'zažarel v vsem svojem sijaju'. Vidno dobre volje je objemal druge svetovne voditelje, hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću pa je čez mizo 'podelil petko'. Jean-Claude Juncker FOTO: AP A tudi tokrat 'krivca' za Junckerjevo obnašanje ne gre iskati ne v alkoholu. Predsednik Evropske komisije je sicer že večkrat poudaril, da ga muči išias, zaradi česar se težko giba in ima težave z ravnotežjem. Podobne 'težave' Junckerja sicer pestijo že nekaj časa - spotikal se je denimo tudi julija na vrhu Nata v Bruslju, kjer so ga nato na slovesno večerjo odpeljali z vozičkom. Da je vzrok za to išias, ki naj bi bil posledica prometne nesreče, pa je pojasnil junija, ko je imel v irskem parlamentu prav tako težave s stopnicami.