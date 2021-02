'Ni potrebe po nastopih v medijih, če je strokovnjak že nastopil na vladni izjavi'

"Naša odgovornost je, da je čim več ljudi čim prej, čim bolj jasno in čim bolj enotno obveščeno o stanju in sprejetih ukrepih. To opredeljuje naše komuniciranje, ne pa želje posameznih medijev ali osebne povezave kogarkoli s katerimkoli medijem ali novinarjem. Prav tako se izogibajmo komentiranja ravnanja drugih iz ekipe. Obstaja stavek: Ne komentiram."

Kako si sodelovanje z mediji predstavljajo v vladi Janeza Janše, kaže tudi dejstvo, da je strokovnjake s področja epidemije vse težje dobiti v studio. Šef vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija namreč odloči, kdaj kdo kam pride in kdaj ne. Razumljivo je, da nekdo bdi nad gostovanjem politikov, a ko govorimo o strokovnjakih, je takšno vmešavanje nedopustno, zato se sprašujemo, kakšen je novi protokol vlade za komuniciranje z mediji.

Vlada je v začetku oktobra sprejela načrt komuniciranja v času epidemije, a se ga po besedah Janeza Janšenekateri niso držali, na kar jih je predsednik vlade tudi opozoril konec oktobra.

Ta načrt predvideva usklajeno komuniciranje v predvidenem časovnem okvirju, največkrat so to dopoldanske novinarske konference in zato je, po besedah Janše, poljubno deljenje izjav in gostovanje v oddajah poljubnih medijev nedopustno. Janša je v elektronskem sporočilu kolege pozval tudi, naj se komentiranja ravnanj strokovnjakov iz drugih ekip izogibajo in da obstaja stavek "Ne komentiram."