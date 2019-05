Tožilstvo naj bi našlo ključni dokaz, da je Smiljana ubila svojo sestro

Hrvaško tožilstvo naj bi končno prišlo do ključnega dokaza, na katerega bo lahko oprlo obtožnico proti 45-letni Smiljani Srnec, ki naj bi leta 2000 v družinski hiši v Palovcu ubila svojo 21-letno sestro Jasmino, njeno truplo pa skrila v zamrzovalno skrinjo.

Forenziki so opravili analizo sledi, ki so jih pobrali na kraju grozljivega zločina, ki je februarja pretresel Hrvaško. Prav kvalitetno opravljeno delo oz. ogled kraja dogodka bo policijo zdaj očitno pripeljalo do uspešno preiskanega kriminalnega dejanja. V primeru smrti 21-letne Jasmine Dominić so ključni prstni odtisi njene sestre Smiljane Srnec v notranjosti zamrzovalne skrinje, kjer so našli Jasminino truplo. Ti po mnenju strokovnjakov tako po številu kot razporedu neizpodbitno dokazujejo, da je prav ona premikala mrtvo telo svoje sestre, poroča Jutarnji.hr, ki se sklicuje na dva različna neodvisna vira.

Bo umor Jasmine Dominić zdaj končno razrešen? FOTO: POP TV

Kljub temu, da je bilo truplo v skrinji kar 19 let, so prstni odtisi tako dobro ohranjeni, da se ujemajo s papilarnimi linijami na prstih Smiljane,še poročaJutarnji.hr. "Pod pogoji, v kakršnih je bilo truplo ubite, bi se takšni odtisi lahko ohranili še sto let," jim je povedal forenzik, ki pa ni želel biti imenovan. Tako iz literature kot prakse so znani primeri, da so se prstni odtisi ohranili celo na predmetih, ki so bili v vodi, in da so s pomočjo prstnih odtisov identificirali osebe, ki so bile v ledu dolgo časa. Medtem pa mrliški ogledniki še vedno niso uspeli ugotoviti natančnega časa Jasminine smrti, zato se kot tak smatra avgust 2000, ko so jo nazadnje videli živo. Kot vzrok je navedena nasilna smrt zaradi udarca s topim predmetom v glavo.

Hiša, v kateri so našli Jasminino truplo. FOTO: dnevnik.hr