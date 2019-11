Je to največ, kar bomo videli in vedeli o Banksyju?

Nekdanja desna roka najbolj znanega neznanca na svetu – Banksyja – je v knjigi opisal, kako jima je uspelo skrivati njegovo identiteto. Objavil je tudi številne fotografije, ki so nastale med ustvarjanjem grafitov in nekatere fotografije delno razkrivajo tudi skrivnostnega umetnika. Je to največ, kar bomo kdajkoli videli in vedeli o Banksyju?

Banksyje zagotovo eden najbolj skrivnostnih umetnikov našega časa. Že leta o njem razpravljajo in ugibajo strokovnjaki s področja umetnosti, akademiki, novinarji in oboževalci z vsega sveta. Teorij o tem, kdo se skriva za imenom umetnika, ki je s svojimi grafiti pritegnil zanimanje svetovne javnosti, je več. Ena najbolj priljubljenih teorij je, da ne gre za eno osebo, pač pa, da umetnine ustvarja več umetnikov. Nekateri so prepričani, da gre za žensko, čeprav tisti, ki naj bi ga poznali, o njem vedno govorijo v moškem spolu. Za Banksyja so "razglašali" tudi umetnika iz Bristola Robina Gunninghama, pa ustanovitelja skupine Massive Attack Roberta Del Naja. Banksyju je kljub tem ugibanjem uspelo svojo identiteto ohraniti kot skrivnost. Toda, skrivnost je morda zdaj vsaj malce razkril Steve Lazarides. Banksyjev nekdanji sodelavec in fotograf, ki je kar 11 let dokumentiral njegove podvige, je namreč objavil knjigo o njunih skupnih letih in v njej objavil številne fotografije iz ozadja nastajanja slavnih grafitov. Med njimi so številni posnetki avtorja grafitov, ki pa ima vedno zakrit obraz, ali pa je fotografiran od zadaj.

Nekoč ustvarjal le sredi belega dne Med drugim je v knjigi razkril, da je umetnik na začetku vedno risal grafite sredi belega dne. "Neverjetno je, kaj lahko narediš z dobrovidno delovno obleko in stožci," pravi Lazarides. Eden od njunih trikov, kako odvrniti sume med samim ustvarjanjem grafitov sredi dneva je bilo namreč pretvarjanje, da pripravljata sceno za film. Kot je pojasnil, je imel Banksy pri sebi papirje od domnevnega filmskega producenta, na katerih so bila navodila, kje naj slika, lažno dovoljenje, da lahko tam slika za fiktivni film ter telefonsko številko lažnega producenta – Lazaridesa. "Če sem prejel telefonski klic, sem vprašal, na kateri strani ulice slikajo. In potem sem rekel: 'Počakajte malo, na severni strani? Prekleti pleskar, moral bi slikati na južni strani. Zelo mi je žal. Poklical jih bom, da naj takoj prepleskajo'," je za Sky News opisal njuno taktiko. Kot pravi, sta bila precej prepričljiva, tudi zato, ker se ljudem delavec v dobrovidni delovni obleki in ograjen s stožci ne zdi sumljiv. Priznal je, da si tako odkritega in očem vidnega ustvarjanja Baksy dandanes ne more več privoščiti, saj je njegovo delo postalo preveč prepoznavno.

