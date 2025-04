Je trgovinska vojna nova realnost?

Po Trumpovem sprejetju carin na uvoz iz vsega sveta se vrstijo ostre obsodbe in svarila, delnice padajo, borze so v rdečem. "Ameriko so predolgo goljufali in ropali," je dejal ameriški predsednik, ko je uvedel splošne 10-odstotne carine. Evropski uniji pa je zadal še hujši udarec, saj je Slovenija v skupini držav, ki jih je Trump kaznoval z višjimi 20-odstotnimi carinami. Medtem ko je Trump na trati pred Belo hišo slovesno oznanil dan osvoboditve za Ameriko, ki jo čaka zlata doba in bogatenje, kritiki opozarjajo na začetek svetovne trgovinske vojne. Številni voditelji pa upajo, da je še čas za pogajanja.