Je uprava Krke v Novem mestu vedela za podkupovanje romunskih zdravnikov?

Po razkritju novinarjev romunskega časopisa Libertatea, kako je Krka podkupovala romunske zdravnike zato, da so vrsto let predpisovali njihov izdelek Ginko Biloba, so se odzvali tudi v novomeškem podjetju. Krka razkritja ni zanika se je pa od njega oddaljila, saj naj bi šlo zgolj za samostojno delovanje romunske podružnice. A romunski novinarji so prepričani drugače.