Je v Murski Soboti na delu požigalec? Zabeležili že pet požarov

Varnostne kamere, nameščene ob Srednji poklicni in tehniški šoli, so ga ujele, kako se je s kolesom pripeljal na parkirišče šole. Najprej se je razgledal, nato pa kanister z vnetljivo snovjo odvrgel v keson. Ta je zagorel, čez dva dni je to ponovil, v drugo je škoda precejšnja. Zabojniki so bili postavljeni tik ob elektro omarici, ogenj se je tako razširil nanjo. Polovica šole je zato ostala brez elektrike. Uničena je napeljava, dijaki bodo posledično še lep čas, dokler vsega ne sanirajo, brez praktičnega pouka.

icon-expand