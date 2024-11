Je v Sloveniji res vse več bolniških odsotnosti?

"Od covida naprej se je povečalo število bolniških na daljavo, zato ker je to enostavno, ker se to da. Včasih so bila pravila drugačna, brez kartice je bilo težko, danes kartic sploh ne potrebujemo več," ugotavlja družinska zdravnica dr. Simona Repar Bornšek, ki pravi, da sicer mora obstajati zaupanje med zdravnikom in pacientom, ampak če se to pojavlja vsak mesec, je treba ukrepati. "Če ugotovim, da se to ponavlja, da recimo vsak mesec nekdo dva ali tri dni manjka, potem želim, da pride na pregled, da se o tem pogovoriva, kaj to pomeni."

Se pa pojavljajo razlike med javnim in gospodarskim sektorjem, še dodaja: "Bom rekla, da si več teh kratkih odsotnosti ljudje privoščijo v javnem sektorju. V gospodarskem velikokrat imajo neke bonitete, če ne gredo na bolniško, in potem zaradi tega tudi ne želijo."

Pri preverjanju bolniškega staleža imajo veliko dela tudi detektivi, ki jih najamejo delodajalci, in ti velikokrat ugotavljajo, da delavci kršijo bolniški stalež. "Da delavec pravi, da je zbolel, pa je šel na morje, do tega, da ga blazno križ boli, pa je v času bolniške odsotnosti sekal drva doma v gozdu, do tega, da je delal po gradbiščih, pa je imel prepoved dvigovanja tudi lažjih bremen," pojasnjuje Mateja Šober Ažman iz detektivske agencije Detekta.

Bolniški stalež do enega meseca plača delodajalec, zato se krajše bolniške, dolge dan ali dva, lahko večkrat pojavljajo, vendar zdravnica odgovarja: "Jaz se držim pravila, da pacient več kot tri dni bolniške ne more dobiti brez pregleda."

Na ZZZS pa nadzore bolniških staležev opravljajo, ko gre za dlje časa trajajoče bolniške odsotnosti. Takrat laični kontrolorji pridejo na dom, tudi med vikendi. In čeprav povečanja kršitev ne opažajo, so primeri, kjer prihaja do njih, zelo zgovorni. "Najhujša kršitev pa je predvidena po zakonu v primerih, ko se ugotovi, da je zavarovanec v času staleža opravljal pridobitno delo, torej se ga dobi v domači mehanični delavnici itd. V teh primerih zavod odvzame nadomestilo plače," pojasni Ana Vodičar iz ZZZS. Vsako leto zavod opravi kar nekaj tisoč obiskov na domu, lani so jih naredili skoraj 4500, letos do oktobra pa že skoraj 4200.