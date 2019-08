Je veganski protest v Kopru presegel mejo dobrega okusa?

V akciji v koprskem supermarketu se je 30 veganskih aktivistov na oddelku z mesnimi izdelki z zalepljenimi usti postavilo v vrsto in opozarjalo na problematiko nasilja nad živalmi. Akcija je bila odmevna. Pa je šla preko meje? Na svetu vsaj milijarda ljudi ne uživa mesa in jim to ne povzroča težav z zdravjem. A prav tako je na svetu 5 milijard ljudi, ki jedo meso. Kaj je torej prav?

