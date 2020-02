Je za odpoved koalicijskega sestanka pri Janši krivo dogajanje v stranki SMC?

Po odpovedi koalicijskih pogajanj pri SDS in po dogajanju v stranki SMC ostaja vprašanje, ali bo Janez Janša še vztrajal s sestavljanjem svoje vlade. SDS sicer zatrjuje, da drugi krog pogovorov poteka že nekaj dni, a hkrati namigujejo, da se bo za nadaljevanje vendarle treba prešteti. Razdeljeni so namreč tako v SMC kot NSi, v DeSUS pa so mnenja poslancev in Aleksandre Pivec povsem različna.

VEČ VIDEOVSEBIN 03:44 Iz SVETA: Bo Janez Janša vztrajal? 02:45 Iz SVETA: Pogovori med SMC in LMŠ