Je za smrt planinke, ki jo je poteptala krava, kriv kmet – ali je kriva pokojna?

Pred petimi leti se je na izletniški poti v Avstriji zgodila tragedija, ko se je nemška turistka s psom vred znašla med kravami. Te so jo poteptale do smrti. Primer se je nato znašel na sodišču, ki je ugotavljalo morebitno odgovornost lastnika krav.

Februarja letos je sodišče v Innsbrucku odločilo, da bi moral lastnik ograditi pot, po kateri so hodili ženska in številni drugi turisti. Tako so njemu pripisali vso odgovornost za napad leta 2014.