Je za strahovite posledice potresa na Hrvaškem kriva neprimerna gradnja?

Obupane prebivalce uničene Petrinje in drugih krajev je znova prestrašil manjši popotresni sunek z magnitudo 2,9. Številni še vedno spijo v svojih avtomobilih ali v šotorih ob ruševinah. Če bi po domovinski vojni hiše obnavljali in gradili po predpisih, mnogi sedaj ne bi ostali brez domov, pa pravijo vse bolj ogorčeni prebivalci prizadetih krajev. Tudi arhitekti so neprimerno gradnjo po vojni označili za kriminal. Premier Andrej Plenković in hrvaški Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala sta tako že obljubila preiskavo.

icon-expand