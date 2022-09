Je za uhajanje plina v Baltskem morju res kriva Rusija?

Poskus destabilizacije oskrbe Evropske unije z energijo se nadaljuje. Dvomov, da je za uhajanje plina iz plinovodov Severni tok 1 in 2 v Baltskem morju kriva sabotaža, skorajda ni. Nekateri prst že uperjajo v Rusijo. Preiskava o vzroku eksplozij in škodi na plinovodih se bo začela šele, ko bo iz cevi ušel ves plin. Kar pa lahko traja še vsaj teden dni. Incidenti na plinovodih Severni tok 1 in 2 so se zgodili na dan otvoritve Baltskega plinovoda, skozi katerega se bo del Evrope oskrboval s plinom z Norveške, ki je že napovedala okrepitev varnosti svojih energetskih objektov.