Kdaj bo zakon živali opredelil kot živa bitja?

Ob svetovnem dnevu živali bi slavljence verjetno najbolj razveselilo, če bi končno sprejeli kak zakon, ki bi živali opredelil kot živa bitja in ne stvari. Vse prepogosto namreč poročamo o zlorabljenih in zanemarjenih živalih. Vse bolj pa se izpostavlja tudi težava z nekastriranimi in nesteriliziranimi živalmi. Ena sama muca s svojim potomstvom v le sedmih letih spravi na svet 420.000 potomcev.