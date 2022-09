Je znižanje goriva zaradi naraščajočih stroškov na dolgi rok le iluzija?

S torkom se ceni dizel, cena bencina pa ostaja skoraj nespremenjena. A zaradi naraščanja stroškov goriv so znižanja cen na srednji in dolgi rok le iluzija. Irski nizkocenovni prevoznik Ryanair je v ponedeljek sporočil, da bo zvišal cene letalskih vozovnic. Dvig cen so napovedali tudi pri nemški Lufthansi. Je to že začetek konca poceni letalskih prevozov? Strokovnjaki niso optimistični, morda ne gre le za konec poceni letalskih prevozov, pač pa tudi začetek konca več 100-kilometrskih vikend oddihov z avtomobilom. Cene energentov bodo vedno višje, tovrstni izleti pa vedno dražji. To še ne pomeni, da bomo prikovani doma, a treba je začeti razmišljati o alternativah.