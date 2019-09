Jean-Marie Le Pena obtožili poneverbe javnih sredstev

Proti nekdanjemu evropskemu poslancu ter ustanovitelju in dolgoletnemu vodji francoske Nacionalne fronte, ki se je lani pod vodstvom Marine Le Pen preimenovala v Nacionalni zbor, Jean-Marie Le Penu so vložili obtožnico zaradi domnevne "poneverbe javnih sredstev".

Jean-Marie Le Pen, znan po svojih esktremnih stališčih tudi glede migracij in Evropske unije, je znan po svojih ekstremnih stališčih - večkrat je dejal, da so nacistične plinske celice zgolj "podrobnost" zgodovine in zagovarjal kolaboristični režim Vichy. Obsojen je bil tudi zaradi sovražnega govora proti muslimanom in Romom.