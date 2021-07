Jeff Bezos odstopil s položaja direktorja Amazona: posvetil se bo vesoljskemu podjetju

Z očitki o slabem ravnanju z več kot milijon delavci po vsem svetu in kopičenju bogastva na račun nemogočih pogojev dela za zaposlene ter neplačevanja davkov se že leta sooča multimilijonar Jeff Bezos, ustanovitelj in lastnik podjetja Amazon. 57-letnik, ki ima pod palcem 158 milijard evrov, je natanko 27 let od ustanovitve Amazona odstopil s položaja glavnega izvršnega direktorja podjetja. Zdaj se bo posvetil dobrodelnosti in svoji veliki strasti, vesoljskemu podjetju Blue Origin, s katerim namerava še ta mesec poleteti v vesolje. A je Bezos, znan tudi po zatiranju konkurence, v tem podvigu dobil resnega tekmeca v britanskem milijarderju Richardu Bransonu.

