Javno komunalno podjetje Jesenice v okolje zlilo 20 ton neznanega mulja

Kaj narediti, ko javno komunalno podjetje, ki bi moralo skrbeti za čisto okolje, to onesnažuje? Javno komunalno podjetje Jesenice JEKO je v svoji viziji zapisalo, da skrbi za zdravo in urejeno okolje, a je v to isto okolje zlilo skoraj 20 ton neznanega mulja. Dejanje so skušali prikriti s potvarjanjem dokumenta, kaj je v zbirni center sploh prišlo, mulj na brežini pa so pokrivali celo s peskom.