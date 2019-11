Jelinčič zaradi domnevenga incidenta zahteva strožje varovanje v sodnih postopkih ločitve

V zakonski bitki med Zmagom Jelinčičem in njegovo nekdanjo partnerico se očitno znova zapleta. Minuli teden naj bi nekdanja soproga od Jelinčičevega odvetnika zahtevala dokumentacijo v zvezi z davki, ki jih je odvetniška pisarna vodila za zakonca, pri tem pa naj bi po navedbah prvaka SNS prišlo do incidenta. Novi partner Jelinčičeve naj bi odrinil enega od odvetnikov in mu dokumente vzel.