Jelka Godec zahteva sprejetje ukrepov za varovanje poslancev

Napada na direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač in poslanca SDS Branka Grimsa ter žaljenje enega od poslancev konec preteklega tedna niso sprožili burne razprave o nasilju le v javnosti, na noge so spravili tudi številne poslance. Na večletno zastraševanje in žaljenje članov stranke je denimo opozorila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec in v luči dogodkov preteklega tedna za poslance nemudoma zahtevala sprejetje ukrepov, denimo varovanje na poti iz državnega zbora do parkirnega mesta oz. garažne hiše in obratno.