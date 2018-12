'Želi le videti svojega sina in ga poljubiti preden odide'

Iz Združenih držav Amerike prihaja še ena tragična zgodba, povezana z migracijsko politiko Trumpove administracije. Spomnimo, da je Bela hiša že leta 2017 uvedla prepoved potovanj v ZDA za državljane iz večinsko muslimanskih držav, kot so Iran, Sirija, Jemen in Libija, seznamu so kasneje dodali še Severno Korejo in Venezuelo.

In prav zaradi te prepovedi v ZDA ni mogla pripotovati niti mati iz Jemna, da bi se lahko poslovila od svojega umirajočega dveletnega sina. Shaima Swileh je nazadje videla svojega sina Abdullahapred dvema mesecema, 1. oktobra, ko je njen mož Ali Hassans sinom odpotoval v ZDA na zdravljenje. Dveletni Abdullah se je namreč rodil z možgansko boleznijo. Hassan in Abdullah sta oba ameriška državljana, medtem ko je nova prepoved potovanj v ZDA Swileh, ki je jemenska državljanka, prepovedovala vstop v državo. Družina je že pred tem pobegnila v Egipt pred krvavo državljansko vojno, ki že več let divja v Jemnu.