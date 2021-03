Jerala: Bojim se, da prepočasi reagiramo

Popolno zaprtje je ena od možnosti, ki jih ima na mizi strokovna skupina za čas med 1. in 12. aprilom. Torej ravno v času velikonočnih praznikov. Podobno zaprtje smo imeli že pred letom, ko so bile odprte le najnujnejše živilske trgovine, lekarne, bolnišnice in podobna infrastruktura. S predlogom strokovne skupine se strinja tudi Roman Jerala s Kemijskega inštituta, ki trenutno edino rešitev za zajezitev virusa prav tako vidi v popolnem zaprtju javnega življenja.

