Jernej Lanišek in Tadej Trobevšek o eni najtežjih reševalnih akcij letos

V javnosti še vedno odmeva reševanje madžarskega planinca, ki je v nedeljo zvečer omahnil v globino Kotliške grape. Po tem, ko so reševalci našli njegovo truplo in ga s helikopterjem odpeljali v dolino, so zazvonili še pozivniki na intervencijo na smučišču Krvavec, kjer so proge za včerajšnji dan že zaprli, na njih pa je ostal smučar, ki se ni bil sposoben vrniti v dolino. K sreči sta bila v njegovi bližini dva reševalca, ki sta vskočila in poskrbela za njegov varen sestop, pomagali pa so tudi zaposleni RTC Krvavec. V ekipi gorskih reševalcev, ki je včeraj zaključila eno najtežjih reševalnih akcij letos, ki je trajala kar pet dni, sta bila med drugimi tudi Jernej Lanišek, ki je bil vodja reševanja, in Tadej Trobevšek.