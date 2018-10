Avstralija o selitvi veleposlaništva v Jeruzalem: Ideja dveh držav se ni dobro obnesla

Morrison trdi, da gre za 'razumno' odločitev, saj se t.i. ideja dveh držav 'ni ravno dobro obnesla':"Ni bilo doseženega veliko napredka, ne moremo početi iste stvari in pričakovati drugačne rezultate". A kljub temu avstralski premier dodaja, da država ostaja zavezana rešitvi izraelsko-palestinskega konflikta na temelju ideje dveh držav. Morrison trdi, da je mogoče podpirati rešitev dveh držav ter istočasno priznati Jeruzalem kot izraelsko prestolnico – ideja, ki je bila do sedaj za Avstralijo nepredstavljiva, in še vedno ostaja za večino mednarodne skupnosti.

Kot enega izmed možnih scenarijev premier omenja tudi priznanje Vzhodnega Jeruzalema kot prestolnice palestinske oblasti in Zahodnega Jeruzalema kot izraelsko prestolnico.

Status Jeruzalema tudi po več desetletjih ostaja eno ključnih vprašanj izraelsko-palestinskega konflikta, mednarodna javnost pa se v veliki večini strinja, da mora biti status mesta določen v okviru mirovnega sporazuma. Sveto mesto si kot prestolnico lastijo tako Izraelci kot Palestinci. Mesto je v središču mirovnih prizadevanj že desetletja, Trumpova odločitev o preselitvi veleposlaništva pa je ogrozila dolgoletno soglasje mednarodne skupnosti pri tem vprašanju, piše TheGuardian.

A Avstralija ni edina država, ki bi lahko sledila kontroverzni Trumpovi potezi, ko je maja preselil ameriško veleposlaništvo v starodavni Jeruzalem. Istega meseca sta to storili tudi Gvatemala in Paragvaj, a slednji je le tri mesece zatem svoje veleposlaništvo preselil nazaj v Tel Aviv. V odgovor so izraelske oblasti zaprle svoje veleposlaništvo v Asuncionu in odpoklicale svojega veleposlanika.