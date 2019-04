Jesen življenja je lahko tudi lepa

Kaj bi najbolj razveselilo vaše stare starše? Obisk šteje največ. A če bi jim vseeno radi tudi nekaj podarili, poleg svojega časa, jih peljite nekam, kamor sami zagotovo ne bi šli. In prav to bodo podarili tisoč upokojencem v Slovenski filantropiji, v društvu UP-ornik in ustanova Državljani sveta - tisoč vavčerjev za ogled gledaliških predstav, kina in obisk frizerja.