Na Jesenicah na protestu zaradi visokih položnic posredovala tudi Policija

Ob pol dveh popoldne, pol ure pred sestankom župana z dobaviteljem plina, so jezni Jeseničani zaradi vrtoglavih zneskov za ogrevanje, v najbolj prometnem krožišču v centru Jesenic, ustavili promet. "Jaz se grejem na drva in so mi poslali položnico za 53 evrov, ker jaz kurim na kamin, so mi poslali 53 evrov. Kaj so me ogrevali," se sprašuje en izmed Jeseničanov. "620 evrov pokojnine in žena 650 evrov. Za ogrevanje gre 238 evrov, zaradi položnic smo prišli," je razloge za protest navedel drugi.

Ustavljen promet je kmalu povzročil tudi nejevoljo med vozniki. "Mislim, da je tole brez veze. S tem ne bojo nič dosegli, saj je cela Slovenija dobila visoke zneske za ogrevanje ne samo na Jesenicah. Ne moremo takole reševati zadev, jaz bi šla rada k zdravniku in zdaj čakam, ker se sprehajajo gor in dol," je nestrinjanje s protestniki izrazila voznica, ki je ostala ujeta v gneči na cesti.

Na krožišču je posredovala tudi policija, ki je hotela urejati promet, a je prišlo do hude krvi. "Očitno smo občani naleteli na gluha ušesa pri županu in so se spontano dobil na krožišču in zaprli promet, da izkažejo svojo nejevoljo," je dogajanje opisal občan.