Jeseniški ravnatelj zaradi suma spolnega nadlegovanja zapušča šolo

Po tem, ko je v medijih zaokrožila zgodba o ravnatelju osnovne šole, ki naj bi domnevno spolno napadel mladoletno hčerko svoje partnerke, se je prav na osnovni šoli začelo porajati vprašanje, ali je kaj podobnega počel tudi izven domačih sten. Zato smo se pogovarjali s pomočnico ravnatelja, ki nam je zagotovila, da od začetka njegovega ravnateljevanja pred 15 leti niso zabeležili nobenega domnevnega spolnega napada na učenke. V teku je policijska preiskava, prav tako pa so na šoli že potrdili njegovo odpoved in tako s 1. septembrom zapušča šolo in mesto ravnatelja.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:04 audio-control-play-line Iz 24UR: Ravnatelj osumljen spolne zlorabe 03:05 audio-control-play-line Iz SVETA: Preiskava zaradi suma napada icon-chevron-left icon-chevron-right