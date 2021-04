Pečečnik želi z vložitvijo ovadb zaščititi pravno državo

Joc Pečečnik ni dobil gradbenega dovoljenja za prenovo Plečnikovega stadiona za Bežigradom v Ljubljani in je že napovedal kazenske ovadbe in odškodninske tožbe. Od projekta, s katerimi bi uredil prostore tudi za Olimpijski komite Slovenije z 11 nacionalnimi športnimi zvezami, ne namerava odstopiti. Pečečnik je projekt napovedal pred 14. leti, in kot pravi, želi z vložitvijo ovadb zaščititi pravno državo.

