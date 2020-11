Joe Biden ne počiva, imenoval je posebno delovno skupino za boj proti pandemiji

Joe Biden še naprej prejema čestitke za zmago na ameriških presedniških volivah. Poleg številnih svetovnih voditeljev so demokratu čestitali tudi številni ameriški politiki, med njimi nekdanji republikanski predsednik George Bush mlajši. Medtem je Biden, ki je po še neuradnih izidih prejel 290 elektorskih glasov, že začel nekatere postopke za prenos oblasti in imenoval posebno delovno skupino za boj proti pandemiji. Vendar predsednik Donald Trump poraza ne namerava priznati. Vztraja, da so mu zmago ukradli. Njegovi odvetniki pa so vložili tožbe še v štirih ključnih državah, kjer je izgubil.