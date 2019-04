Joe Biden v enem dnevu po napovedi kampanje zbral rekordno vsoto

Denar naj bi nekdanji podpredsednik prejel od 96.000 ljudi na internetu. Ti so skupaj odšteli okoli 4,4 milijona dolarjev (okoli 3.952.000 milijonov evrov). Preostali denar naj bi prišel kar s čeki preko pošte.

Biden je že 12 ur po najavi kampanje izpolnil kriterij za udeležbo na prvih dveh televizijskih soočenjih demokratskih kandidatov – to je, da pridobi denar od najmanj 65.000 ljudi iz vsaj 20 zveznih držav. Senator Bernard Sanders je v 24 urah od razglasitve kampanje zbral 5,9 milijona dolarjev, vendar pa je dobil denar od skupaj 223.000 posameznikov, kar pomeni, da je njegova baza trdnejša od Bidnove.

Beto O'Rourkeje v 24 urah po razglasitvi kampanje zbral 6,1 milijona dolarjev, vendar pa je med njimi 300.000 dolarjev denarja, ki ga lahko porabi le po morebitni osvojitvi demokratske nominacije v kampanji proti republikancu, kar bo Trump.

Biden je v petek nastopil na televizijski oddaji ABC The View, ki jo vodijo le ženske. Demokratske volivce je miril v zvezi z očitki, da je preveč domač pri pozdravljanju z ženskami in odnosa do Anite Hill v 90. letih prejšnjega stoletja, ki je takratnega kandidata in današnjega vrhovnega sodnika Clarenca Thomasa obtožila spolnega nadlegovanja.